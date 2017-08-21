«Львівелектротранс» оголосив тендер на сучасне обладнання для трамваїв

У рамках продовження реалізації пілотного проекту модернізації чеських трамвайних вагонів, ЛКП «Львівелектротранc» через систему публічних закупівель ProZorro оголосило тендер на сучасне електрообладнання для модернізації трамвайних вагонів «Tatra KT4S». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Як повідомив заступник директора ЛКП «Львівелектротранс» із постачання Ігор Дунько, в цій закупівлі є два лоти: силове електрообладнання для керування тяговими електродвигунами трамвая та статичний перетворювач для живлення низьковольтних кіл трамвайного вагона.

«Перед тим, як ми оголосили тендер, технічна служба та директор «Львівелектротранс» Михайло Сидорович провели кілька зустрічей із провідними виробниками електроообладнання для модернізації трамваїв із України, Польщі, Чехії та Молдови. На основі цих технічних нарад і було сформовано технічне завдання на електрообладнання для модернізації», – розповів Ігор Дунько.

«Сучасне електрообладнання дасть нам можливість підвищити надійність трамвайного вагона і зменшити споживання електрики, що у час зростання ціни на неї є дуже важливим. Ми зробили підрахунки і побачили, що кожний модернізований трамвай із новим електричним обладнанням буде економити нам біля 100 тис. грн. щорічно», – наголосив заступник директора ЛКП «Львівелектротранс» Олексій Зварич.

Нагадаємо, в ЛКП «Львівелектротранс» триває пілотний проект із капітального відновлення і модернізації рухомого складу. Вже відновлено 10 одиниць рухомого складу – 5 трамваїв і 5 тролейбусів. Наразі у ЛКП «Львівелектротранс» працюють над капітальним відновленням одного трамвая і двох тролейбусів. Окрім того, проводяться планові ремонти трамваїв і тролейбусів.

Очікувана вартість обладнання – 883, 3 тис. грн.

Посилання на тендер – https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-08-09-000738-c