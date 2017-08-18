Перший урок у львівських школах буде про екологічну культуру

Навчальний рік у школах Львова розпочнеться з уроку про екологічну культуру. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Одним зі стратегічних напрямків розвитку освіти м. Львова в контексті положень «Нової української школи» є підвищення рівня екологічної свідомості, яка дозволить у майбутньому будувати безпечне екологічно чисте середовище. Нам важливо донести до дітей інформацію про стан забруднення навколишнього середовища, роз’яснити необхідність сортування і повторного використання сміття»,- розповіли в управлінні освіти ЛМР.

Відтак, управління освіти ЛМР рекомендує провести Перший урок 2017/2018 навчального року у загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова на тему: «Екологічна культура – шлях до сталого розвитку та енергонезалежності України».

Форму проведення уроку учитель обирає самостійно.

Також додамо, що станом на 1 вересня 2017 року у загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова: 8424 першокласники, учнів 11-х класів – 4016.