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Перший урок у львівських школах буде про екологічну культуру

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Навчальний рік у школах Львова розпочнеться з уроку про екологічну культуру. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Одним зі стратегічних напрямків розвитку освіти м. Львова в контексті положень «Нової української школи» є підвищення рівня екологічної свідомості, яка дозволить у майбутньому будувати безпечне екологічно чисте середовище. Нам важливо донести до дітей інформацію про стан забруднення навколишнього середовища, роз’яснити необхідність сортування і повторного використання сміття»,-  розповіли в управлінні освіти ЛМР.

Відтак, управління освіти ЛМР рекомендує провести Перший урок 2017/2018 навчального року у загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова на тему: «Екологічна культура – шлях до сталого розвитку та  енергонезалежності України».

Форму проведення уроку учитель обирає самостійно.

Також додамо, що станом на 1 вересня 2017 року  у загальноосвітніх навчальних  закладах м. Львова: 8424 першокласники,  учнів 11-х класів – 4016.

 

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