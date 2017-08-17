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У сквері в львів’янина поцупили гаманець із солідною сумою валюти

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У Львові в сквері пограбували перехожого. Зловмисник вирвав з руки чоловіка гаманець, в якому знаходились гроші та мобільний телефон. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

В Шевченківський відділ поліції 16 серпня надійшла заява від 38-річного місцевого мешканця. Він повідомив, що у сквері на вулиці Клепарівській невідома особа відібрала у нього гаманець, в якому знаходився мобільний телефон та 1340 доларів США. Загальна сума заподіяних збитків – близько 40 000 гривень.

Правоохоронці встановили, що до скоєння пограбування причетний 39-річний львів’янин.

Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). Статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.
Проводиться досудове розслідування.

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