Біля Львова підприємці вирубують три гектари лісу

У Брюховицькому лісі уже другий тиждень іде масштабна вирубка лісу. Про це у коментарі Львівському порталу повідомив керівник Екологічної інспекції Львівщини Микола Маланич.

За його словами, мова йде про дві земельні ділянки, площею 1,5 га кожна, де підприємці зрубують дерева.

«Минулого тижня ми зафіксували цю рубку. Також зафіксували, що є в наявності усі документи, сплачено відновну вартість, що на ті часи (90-ті роки) склала понад 60 тис.у.о.», – повідомив М. Маланич.

Він також зазначив, що на цій території ведуть рубку два підприємці.

«Судячи з тих документів, які мені переставили, підстав відмовити або констатувати самовільну рубку немає», – додав він.

Як відомо, водночас в цьому лісі на території колишньої військової частини планують розгорнути масштабне будівництво дач.

Фото: Соцмережі