На проведення перших виборів у Львівській області очікує вже сім громад

Сьогодні Львівська обласна державна адміністрація відправила у Центральну виборчу комісію звернення про призначення виборів у Солонківській об’єднаній територіальній громаді. Солонківська ОТГ об’єднає чотири сільських ради – Солонківську, Раковецьку, Зубрівську та Поршнянську. Кількість населення – 11 тис. 050 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Офісу реформ у Львівському РВ АМУ

Солонківська ОТГ стала уже сьомою громадою Львівщини, де восени відбудуться перші вибори. Окрім неї, на вибори чекають Великомостівська, Воютицька, Рудківська, Волицька, Щирецька та Підберізцівська громади.

Усього на Львівщині створено 32 об’єднані територіальні громади. У 25 із них уже проведені перші вибори.