Отруєння гостей під час весілля на Львівщині: поліція відкрила кримінал

Поліція відкрила кримінальне провадження стосовно отруєння дітей на весіллі на Львівщині. Про це повідомляє відділ комунікації ГУ НП Львівщини.

У Золочівський відділ поліції сьогодні, 15 серпня, близько опівночі надійшло повідомлення від лікаря центральної районної лікарні про те, що до них звернулося семеро людей з харчовим отруєнням . Усіх було госпіталізувано в інфекційне відділення з діагнозом: «харчова токсикоінфекція».

Правоохоронці встановили, що 14 серпня за медичною допомогою звернулися жителі району, серед них – 4-річна дитина. Найстаршому серед них 52 роки.

Зі слів хворих, вони могли отруїтись 12 серпня на весіллі в одному з сільських кафе-барів району.

Експерти встановлюють причини масового отруєння. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєннм) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі. Проводиться досудове розслідування.