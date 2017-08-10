На Львівщині з'явиться оперативний штаб захисту аграріїв від рейдерів

У ході сьогоднішнього засідання Прем’єр-міністр Володимир Гройсман та Кабінет міністрів одноголосно підтримали ініціативу Мін’юсту щодо створення в регіонах оперативних штабів, покликаних боротися зі спробами рейдерських захоплень земель та зібраного урожаю. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Щороку ми бачимо одну й ту саму картину. Українські аграрії стають жертвами спроб захоплення врожаю й землі з боку нечистих на руку ділків. Аби протистояти цьому ганебному явищу Уряд прийняв рішення, яким доручив головам облдержадміністрацій спільно з територіальними підрозділами Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Держгеокадастру та аграрними асоціаціями створити на місцях оперативні штаби для захисту аграріїв від рейдерів», – зазначив Міністр юстиції.

Також на керівників областей покладено обов’язок кожні 2 тижні надавати Уряду оперативну інформацію про стан справ у сфері аграрного рейдерства. А до 15 листопада голови ОДА мають підготувати повний звіт за період жнив.

«За його результатами ми ставитимемо питання щодо кадрових рішень стосовно тих керівників територіальних органів, які сприяли рейдерам чи не вживали жодних заходів для захисту аграріїв», – заявили в Уряді.

Павло Петренко також повідомив, що на рівні Уряду під керівництвом першого віце-прем’єра Степана Кубіва сформована робоча група з представників Мін’юсту, МВС та Міністерства аграрної політики та продовольства, до якої за бажанням можуть долучитися представники прокуратури, профільного комітету Верховної Ради та представники Європейської бізнес-асоціації, громадських спілок «Аграрний Союз України» та «Всеукраїнська аграрна рада», Асоціації «Земельна спілка України», Асоціації фермерів та приватних землевласників України та інших аграрних формувань.

Фото: postfactum.ks.ua