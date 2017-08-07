Вступна кампанія-2017: сьогодні останній день зарахування абітурієнтів на бюджет

У понеділок, 7 серпня, вищі навчальні заклади України повинні завершити зарахування абітурієнтів на бюджетну форму навчання. Про це повідомляє прес-служба МОН, передає Львівський портал.

Також 7 серпня виші повинні поінформувати держзамовника про кількість вакантних місць у розрізі спеціальностей, спеціалізацій та конкурсних пропозицій.

МОН рекомендує створити для кожної конкурсної пропозиції реєстри осіб, які можуть претендувати на переведення на бюджетні місця, та оприлюднити їх на сайтах ВНЗ та стендах приймальних комісій.

«МОН звертає увагу, що претендувати на вакантні місця держзамовлення можуть лише ті, хто зарахований на навчання на відповідну конкурсну пропозицію на контрактній основі. Крім того, вони не повинні були отримувати рекомендації до зарахування на місця держзамовлення», – йдеться у повідомлені.