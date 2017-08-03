Львів'янин віддав шахраю три тисячі за повернення краденого скутера

Львів’янин за викрадений скутер заплатив шахраю 3000 гривень. Зловмисник обіцяв повернути чоловіку раніше вкрадений транспортний засіб, але після отримання коштів скутер так і не повернув. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Так, у Сихівський відділ поліції звернувся за допомогою 26-річний місцевий мешканець. За словами заявника, йому зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що володіє інформацією, де знаходиться скутер потерпілого, викрадений раніше. Зловмисник назвав номер розрахункового рахунку, на який львів’янин мав переказати 3000 гривень за повернення транспортного засобу. Заявник погодився на умову, проте свій скутер так і не отримав.

Зараз правоохоронці встановлюють особу зловмисника та обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.