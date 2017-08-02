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Мешканців області кличуть взяти участь у фотоконкурсі до Дня Незалежності

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Сьогодні стартував масштабний конкурс до Дня Незалежності України. Як повідомили у департаменті внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА, конкурс охоплюватиме користувачів соціальної мережі Фейсбук. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Умови розіграшу прості: зробити фото з українським прапором, опублікувати його на сторінці у ФБ із хештегом #UA26, поставити лайк на Фейсбук-сторінці Львівської ОДА та скопіювати умови конкурсу під своєю світлиною.

Автори 26 найкращих фото, які наберуть найбільше лайків, отримають у подарунок по вишиванці від партнера – ТМ “Фолк мода”.

Конкурс триває до 20 серпня. Організатори визначать переможців напередодні Дня Незалежності. Всі деталі конкурсу – тут.

Фото: “День”

 

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