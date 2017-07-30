Львів’янам обіцяють пролити світло на усі пішоходні переходи у Львові

У Львові 885 пішохідних переходів, з них не регульованих – 680. До 2020 року планують освітити усі не регульовані пішохідні переходи. Про це повідомляють у прес-службі Львівської міськради.

«Блок, який стосується безпеки мешканців – це освітлення не регульованих пішохідних переходів. У Львові є 885 переходів, з них 680 – не регульованих. На нерегульованих пішохідних переходах ми плануємо встановлювати підсвітку і вона вже встановлюється. З 2017 до 2020 року ми плануємо майже на 100% освітлити пішохідні не регульовані переходи», – розповів Олександр Одинець, начальник управління інженерного господарства ЛМР.