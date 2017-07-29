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Український пілот, що здійснив диво у Стамбулі, отримає орден «За мужність»

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Президент України Петро Порошенко підписав указ про нагородження українського пілота, який став відомим на весь світ завдяки своєму професіоналізму, Олександра Акопова орденом «За мужність». Про це глава держави повідомив у Facebook.

«Олександр Акопов – це ім’я сьогодні знає весь світ. І для мене було великою приємністю особисто подякувати Олександру та висловити захоплення його вчинком. Наш співвітчизник без перебільшення став героєм, посадивши наосліп вщент побитий градом літак в стамбульському аеропорту. Завдяки надвисокому професіоналізму та нечуваній витримці Олександра 121 пасажир та 6 членів екіпажу відтепер можуть святкувати свій другий день народження», – зазначив П. Порошенко.

«Вчинку українця аплодує весь світ. Щойно підписав указ про нагородження Олександра Акопова орденом «За мужність». Вся Україна пишається неймовірним вчинком нашого героя!»,  -повідомив президент.

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