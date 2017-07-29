Український пілот, що здійснив диво у Стамбулі, отримає орден «За мужність»

Президент України Петро Порошенко підписав указ про нагородження українського пілота, який став відомим на весь світ завдяки своєму професіоналізму, Олександра Акопова орденом «За мужність». Про це глава держави повідомив у Facebook.

«Олександр Акопов – це ім’я сьогодні знає весь світ. І для мене було великою приємністю особисто подякувати Олександру та висловити захоплення його вчинком. Наш співвітчизник без перебільшення став героєм, посадивши наосліп вщент побитий градом літак в стамбульському аеропорту. Завдяки надвисокому професіоналізму та нечуваній витримці Олександра 121 пасажир та 6 членів екіпажу відтепер можуть святкувати свій другий день народження», – зазначив П. Порошенко.

«Вчинку українця аплодує весь світ. Щойно підписав указ про нагородження Олександра Акопова орденом «За мужність». Вся Україна пишається неймовірним вчинком нашого героя!», -повідомив президент.