Сьогодні – Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами

Сьогодні, 28 липня, відзначають Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами. Про це Львівському порталуповідомили у прес-службі департаменту охорони здоров’я ЛОДА.

Статистика свідчить, що в середньому кожна дванадцята людина в світі є носієм вірусу гепатиту В або C, проте рівень обізнаності людей про ці захворювання є вкрай низьким. Захворювання починається поступово, перебігає без симптомів і не проявляється тривалий час, тому гепатит (особливо, С) іноді називають “лагідним убивцею”.

Як повідомила головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров\я ЛОДА з епідеміології Наталія Іванченко-Тімко, за I півріччя 2017 року у Львівській області захворюваність на вірусні гепатити знизилась порівняно з минулорічними показниками: на вірусний гепатит А у – 1,3 рази, зареєстровано 33 випадки проти 45; на вірусний гепатит В – у 1,4 рази, зареєстровано 50 випадків серед дорослих проти 72. Найвищі показники захворюваності на вірусний гепатит В серед дорослого населення області мають місце у вікових групах: 30-39 років – 14; 50-59 років – 13; 60 років і старше – 9 випадків. Захворюваність на вірусний гепатит С знизилась в 1,4 рази та склала 15 випадків серед дорослих проти 21 минулого року з найвищими показниками захворюваності серед дорослого населення області у вікових групах: 30-39 років – 5; 50-59 років – 4 випадки.

Метою заходів до Всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами є підвищення обізнаності світової громадськості про симптоми, методи діагностики, скринінгу, профілактики та лікування гепатитів, особливо групи В і С, а також пов’язаних з ними захворювань, охоплення населення вакцинацією проти гепатиту В та її інтеграцію в національні програми імунізації, привернення уваги урядів і неурядових організацій до необхідності надання підтримки людям з гепатитом В і С.

Довідково

Існує 8 типів вірусів гепатиту: A, B, C, D, E, J, F, TT. Вірусний гепатит А та Е – це гострі кишкові інфекції з переважним ураженням печінки. Джерелом зараження є хвора людина в початковому періоді захворювання. Вірус передається через забруднену воду, продукти харчування, брудні руки за умов недотримання гігієнічних норм. Гепатити B і C передаються при порушенні цілісності шкірних покривів, зокрема, статевим шляхом, під час пологів, хірургічним шляхом, під час переливання крові та її компонентів, внаслідок використання нестерильних інструментів та виробів медичного призначення, під час пірсингу, татуювання, а також через засоби для дотримання особистої гігієни (зубна щітка, бритва, ножиці). Вираженість симптоматики при гепатиті залежить від типу вірусу. Захворювання може проявлятися збільшенням печінки, болем у правому підребер’ї, відчуттям важкості у цій ділянці, диспепсичними явищами, жовтяницею та свербінням шкіри, підвищенням температури тіла, нудотою, блювотою, потемнінням сечі та знебарвленням випорожнень, загальною слабкістю та зниженням працездатності. Гепатит може перебігати безсимптомно або із слабко вираженою симптоматикою, тоді людина не підозрює про наявність у неї захворювання.

Профілактика вірусних гепатитів

Щоб уникнути інфікування вірусними гепатитами А і Е необхідно: використовувати для пиття, миття посуду, овочів та фруктів лише перекип’ячену воду, ретельно мити руки з милом, використовувати індивідуальні рушники, вживати якісні продукти харчування.

Переривання шляхів передачі парентеральних вірусних гепатитів забезпечують наступні санітарно-гігієнічні заходи: в побуті необхідно використовувати індивідуальні засоби особистої гігієни, уникати травмувань. Під час отримання медичної допомоги у медичних закладах, косметологічних процедур у салонах необхідно звертати увагу на наявність стерильних одноразових виробів медичного призначення, стерильного інструментарію, дезінфікуючих засобів для обробки рук та стерильних одноразових медичних рукавичок у медичного персоналу. З метою профілактики статевого шляху передачі інфекції слід уникати випадкових статевих контактів, використовувати індивідуальні засоби захисту.

Попередження професійних заражень у лікувально-профілактичних закладах досягають чітким дотриманням правил протиепідемічного режиму, особливо у гемодіалізних, хірургічних, гінекологічних, пологових, стоматологічних та інших відділеннях, у лабораторіях у яких медичний персонал контактує з кров’ю. При виконанні будь-яких парентеральних втручаннях та маніпуляціях необхідно використовувати гумові медичні рукавички.

Єдиним ефективним засобом профілактики вірусних гепатитів А і В є вакцинація.