У аеропорту «Львів» відреагували на претензії МАУ щодо Ryanair

Твердження МАУ щодо незастосування Львівським аеропортом до авіакомпанії системи знижок та потурання знижками 90% лоукоста Ryanair – неправдиві. Про це повідомила директор аеропорту «Львів» Тетяна Романовська.

«В продовження дискусій на тему МІУ, МАУ та Ryanair ми теж висловили свою позицію стосовно не дискримінаційних умов до усіх авіакомпаній без виключення при наданні послуг в ДП “МА “Львів” імені Данила Галицького”. Дуже шкода, що партнерські відносини з АК МАУ переходять в площину судів та позовів…», – повідомила посадовець.

«У зверненні до прокуратури МАУ подало не правдиву інформацію, яка покликана на здійснення тиску на державне підприємство. До Вашої уваги наші спростування», – наголосила Т. Романовська.

У спростуванні, зокрема, йде мова про те, що авіакомпанія МАУ свої твердження грунтує без документальних доказів та на припущеннях:

Твердження МАУ щодо фактичного надання аеропортом «Львів» Ryanair знижки на послуги з наземного обслуговування повітряних суден та пасажирського обслуговування у розмірі, що сягає 90% ґрунтуються на припущеннях і не є документально підтвердженими».

Нагадаємо, МАУ вимагає скасувати контракт Ryanair зі Львовом та відшкодувати їм збитки.