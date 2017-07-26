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МАУ вимагає скасувати контракт Ryanair зі Львовом та відшкодувати їм збитки

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Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України у суді вимагає скасувати контракт Ryanair з аеропортом Львів, заборонити Мінінфрастуретури сприяти Ryanair в Україні та зобов’язати Україну виплатити МАУ десятки мільйонів втрат. Про це разом із копіями відповідних позовівповідомив на своїй сторінці в Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян.

«Чому так важко заходить Ryanair? Безліч пояснень експертів: міністерство «не так» провело переговори; політики не повинні втручатися і директор аеропорту сам повинен визначати, як літати українцям: дорого чи дешево; лоу-кости – це мільярдні збитки для аеропортів; Раяни – агресивна компанія, яка викручує руки і перші рейси здійснює на бомбардувальниках, що квітучі летовища перетворюють на ядерну пустелю; нехай краще летять не з Борисполя, а з Сум; і т.д. Моя відповідь одна: наші олігархи не життєздатні в ринкових умовах і бояться будь-яких навіть натяків на вільну конкуренцію», – повідоми Володимир Омелян.

Окрім того він зазначив, що саме авіакомпанія МАУ блокує захід лоу-костів в Україну, а відтак блокує можливість літати українцям в десятки разів дешевше…

«Міжнародні авіалінії України використовують всі можливості, щоб заблокувати захід лоу-костів в державу і дати можливість літати українцям в десятки разів дешевше по Європі і світі, збільшити потік туристів в Україну в рази.

Як підтвердження моєї правоти, вчора отримав ряд судових позовів МАУ, суть яких наступна:

  1. Скасувати контракт Раянейр з аеропортом Львова.
  2. Заборонити Міністерству надавати сприяння Раянейр в Україні.

Ну, і вишенька на торті, через можливий захід Раянейр в Україну, компанія МАУ була змушена знизити ціни і завдала собі збитків. Тому, «національна» авіакомпанія просить суд, щоб Міністерство інфраструктури компенсувало їм десятки мільйони гривень «втрат» (понад 20 мільйонів гривень – ред.) », – заявив міністр.

Водночас Омелян переконаний, що Ryanair таки зайде в Україну. Проте його засмучує той факт, що у нього не так багато однодумців, які готові зруйнувати монополію на ринку авіаперевезень.

«Якщо коротко, то я, звісно, наполягатиму на своєму – українці мають право і повинні отримувати якісні й дешеві послуги у всіх сферах. Лоу-кости і Раянейр в Україні будуть!

Але в мене єдине запитання до всіх – це точно лишень мені одному потрібно?!», – обурився міністр інфраструктури.

Фотодокументи: Володимир Омелян

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