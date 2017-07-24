Чаплінський про скандальний будинок на Шота Руставелі: «Сучасна архітектура має право бути серед історичного ареалу»

Відреставрований будинок на вулиці Шота Руставелі, де надбудували мансарду та опорядили фасад будівлі у чорно-білий колір, отримав від виконавчого комітету Львівської міської ради затверджені містобудівні умови та обмеження у межах існуючих стін, тобто надбудова є законною, а колір фасаду – це авторське вирішення архітектора. Про Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Зазначимо, що обговорення цього будинку набуло чималого розголосу серед підписників спільноти «Варта-1»

«Українське законодавство фактично обмежило вплив міста на облік архітектури нових об’єктів тим, що міста видають виключно вихідні дані на проектування, тобто вони не видають і не затверджують дозволи на будівництво, а також не затверджують паспорти опорядження фасадів. Тобто держава вважає корупцією процес втручання у авторський підхід архітектора, який проектує, міського чиновника чи групи чиновників міської ради.

Ми видали містобудівні умови і обмеження на надбудову у межах існуючих стін. Фактично для будинку, який був близький до аварійного стану і стояв у такому стані вже дуже довго. Ці приміщення були викуплені з аукціону і відповідно новий власник майна вирішив його реконструювати під комерційні приміщення. Питання кольорового опорядження фасаду – це вирішення автора проекту. Тобто ми видали містобудівні умови, що в межах існуючих стін вони мають право на надбудову. Міська рада не видавала дозвіл на будівництво, а лише містобудівні умови і обмеження.

Особисто я вважаю, що сучасна архітектура має право бути серед історичного ареалу, адже є багато будинків у різних стильових течіях, тому я не бачу підстав сучасним архітекторам Львова не мати права відповідати своєму часу», – зазначив начальник управління архітектури та урбаністики ЛМР Юліан Чаплінський.