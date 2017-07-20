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Незабаром на Львівщині облаштують ще близько 30 пікнік-локацій

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На Львівщині тривають роботи із створення комфортних і безпечних умов відпочинку на природі для мешканців та гостей області. На сьогодні в області діє 120 пікнік-локацій, які можна відшукати на інтерактивній карті. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Зазначимо, що тривають роботи щодо облаштування ще 26 зон відпочинку на території Городоцького, Жовківського, Мостиського, Самбірського, Сколівського, Сокальського та Турківського районів.

Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації закликає мешканців пам’ятати про культуру відпочинку на природі та залишати місця відпочинку після себе чистими.

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