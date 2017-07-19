За минулу добу загинуло двоє українських військових

Наприкінці минулої доби ситуація в зоні АТО серйозно загострилась. І якщо вдень противник зменшив кількість обстрілів українських позицій, то після 18 години ситуація кардинально змінилась. Загалом за минулу добу бандформування 23 рази порушили перемир’я. Двоє наших бійців загинуло, четверо отримали поранення. Сили АТО 14 разів відкривали вогонь у відповідь, використовуючи в основному стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Ввечері і вночі найбільш гаряче було на Донецькому напрямку. Починаючи з 17.50 і фактично до 22 години бойовики зі сторони Ясинуватої та Яковлівки з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї били по наших позиціях в районі Авдіївки. Близько 21 години злочинці двічі з танків накривали опорні пункти у Красногорівці.

Також у другій половині дня, бандити двічі обстріляли і житлові квартали Авдіївки. Внаслідок вибуху міни калібру 82 міліметри двоє цивільних отримали поранення.

А в результаті обстрілів наших опорних пунктів з мінометів та гранатометів неподалік селищ Зайцеве та Невельське загинули двоє військовослужбовців сил АТО.

На Луганському напрямку під ворожим вогнем зі стрілецької зброї опинились українські позиції в районі селищ Донець та Станиця Луганська.