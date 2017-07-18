На Львівщині рецидивіст «почистив» квартиру односельчанина

На Самбірщині раніше судимий обікрав односельчанина. Правоохоронці встановили особу зловмисника та вилучили викрадені речі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Самбірський відділ поліції 6 липня надійшла заява від мешканки одного з сіл району. Вона повідомила, що в будинок її сина, пошкодивши вікно, проникла невідома особа і викрала звідти 2000 доларів США, телевізор «Самсунг» та фотоапарат «Кенон».

Як встановили правоохоронці, до крадіжки причетний раніше судимий 26-річний односільчанин потерпілого. Викрадені речі вилучено.

Відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

Проводиться досудове розслідування.