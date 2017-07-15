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Порошенко із Синюткою плаксиву крихітку заспокоювали

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Адміністрація Президента України у Twitter поширила кумедний фрагмент вчорашнього візиту Петра Порошенка до Львова. На відео зафіксовано, як гарант держави заспокоює плач малесенької львів’янки, передає кореспондент Львівського порталу.

Варто зауважити, що до цього плач дитини, яка вочевидь хотіла сфотографуватися із Президентом України, намагався втихомирити голова ЛОДА Олег Синютка.

«Хто ображає таку дівчинку красуню?», – запитав президент. Та справи Синютки із крихіткою зовсім не заладилися. Після цього малеча із ще більшим жалем пішла на руки до Порошенка, де й заспокоїлася.

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