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На Львівщині у ДТП загинув громадянин Польщі

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Сьогодні, 14 липня, на трасі Львів-Краковець зіткнулись автомобіль «Крайслер» та фура. Внаслідок ДТП загинув водій позашляховика, який є громадянином Польщі. Про це повідомляє «Варта-1», , передає Львівський портал.

«Дорожньо-транспортна пригода за участі  позашляховика та фури трапилась сьогодні, 14 липня, близько 08:30 у Яворівському районі в селі Наконечне Друге ( траса Львів – Краковець ). За попередньою інформацією авто «Крайслер» залетів під фуру. Внаслідок ДТП загинув громадянин Польщі. Утворилась велика тягучка фур в сторону Львова. Через ускладнення в русі, водіїв просять утриматись від поїздки у даному напрямку», –  йдеться у повідомленні.

Фото: Варта-1

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