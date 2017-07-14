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На Львівщині навколішки зустріли загиблого захисника

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На Львівщині навколішки зустріли тіло 27-річного сержанта Володимира Турчина, який загинув під час виконання бойового завдання в зоні проведення АТО, 12 липня цього року. Про це повідомив координатор «Варта1», Ігор Зінкевич.

Люди супроводжували тіло побратима Володимира Турчина з пізньої ночі до ранку, від кордону Львівської області, до його рідного міста – Жовкви.

Незважаючи на негоду мешканці фактично всіх населених пунктів Львівщини, дорогою яких везли воїна, вийшли вшанувати свого захисника, схиливши голови та запаливши лампадки.

Парастас за Володимиром Турчином відбудеться сьогодні 14.07.2017 року о 18.00 в церкві Йосафата (Жовква), чин похорону 15.07.2017 року об 11.00.

Фото: Ігор Зінкевич

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