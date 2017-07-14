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Минула доба у АТО минула без втрат

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Минула доба на Донбасі знову була неспокійною та минула без втрат. Ввечері і вночі незаконні збройні формування посилили обстріли наших позицій на Донецькому та Маріупольському напрямках. Водночас у зоні АТО двоє військових зазнали поранень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Близько 20 та 21 години бойовики з гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї вели вогонь по Водяному, Павлополю, Широкиному, Гнутово. У цей же час злочинці з 82 міліметрових мінометів били по Новомихайлівці.

Крім того з 9 і до 10 вечора, наші опорні пункти поблизу Мар’їнки, обстрілювали з озброєння БМП, гранатометів та мінометів. Внаслідок цих вогневих провокацій двоє українських військових отримали осколкові поранення.

Гаряче наприкінці доби було і поблизу Авдіївки, що на Донецькому напрямку. Тут, починаючи з 21 години і майже до 23, банд формування зі сторони Спартака. Ясинуватої, Мінерального 5 разів відкривали вогонь з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по наших захисниках. Також обстріл наших позицій зафіксований в районі шахти Бутівка.

На Луганському напрямку, після 19 години, під ворожим вогнем опинились селища Станиця Луганська, Новоолександрівка та Новотошківське.

Загалом, за минулу добу противник 29 разів порушив перемир’я на Донбасі.

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