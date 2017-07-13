За вступ до медколеджу вимагали 4500 доларів США

У Хмельницькому затримали одного з керівників медколеджу, який вимагав 4,5 тисяч доларів США за вступ до навчального закладу. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті захисту економіки Національної поліції України.

За даними відомства, оперативники Управління захисту економіки в Хмельницькій області ДЗЕ НП України встановили, що гроші вимагали з 2-х абітурієнтів. Зокрема за вступ до навчального закладу та вплив на рішення членів екзаменаційно-приймальної комісії.

12 липня, оперативники Управління захисту економіки в Хмельницькій області Нацполіції, слідчі обласного Главку поліції за процесуального керівництва обласної прокуратури затримали посадовця під час одержання неправомірної вигоди.

Фігуранта справи затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Одному з керівників Хмельницького базового медичного коледжу може загрожувати від 3-х до 8-ми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що минулого тижня у Рівному та Закарпатті правоохоронці затримали посадовців медколеджів за вирішення аналогічних питань. Вони вимагали по 5 тисяч доларів США.