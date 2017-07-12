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Гройсман обіцяє ідеальні дороги в усій Україні вже за 5-7 років

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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив, що вже через п’ять-сім років в усій країні будуть гарно відремонтовані дороги. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

 

«Продовжуємо капітальний ремонт українських доріг. Приємно бачити, що люди помічають відремонтовані ділянки в різних куточках України і таких ділянок з кожним днем стає більше.

Нормальні, якісні дороги – це має стати нормою для України. Роботи ще дуже багато, але продовжуючи реконструкцію такими темпами як зараз, вже за п’ять-сім років матимемо такі дороги по всій Україні», – написав він.

Як повідомляв Львівський портал, нещодавно на Яворівщині провели акцію «Ями»: активісти обмалювали місця з найбільшими вибоїнами на дорогах.

Фото: 112 Україна

 

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