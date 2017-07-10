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У Львові демонтують частину Монументу Слави

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Сьогодні найбільш аварійні частини Монументу Слави буде огороджено. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Сьогодні, за результатами засідання робочої групи з розгляду пропозицій і вирішення питання експонування пам’ятника Монумент Слави на вул. Стрийській, яке відбулось у четвер, було здійснено комісійний виїзд щодо вжиття наступних кроків по аварійності та демонтажу однієї з частин Монументу Слави.

Як повідомив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко, прийнято наступні рішення:

–           Найбільш критичну частину пам’ятника буде ще сьогодні огороджено

–           Вже розпочато співпрацю з фахівцями з НУ «Львівська Політехніка» щодо підготовки проекту першочергових протиаварійних робіт, які можуть включати ряд демонтажних робіт

–           На засідання виконавчого комітету в п’ятницю готується рішення щодо замовника робіт.

Як повідомляв Львівський портал, під час сесійного засідання 11 травня депутати облради ініціювали звернення до ЛМР і Андрія Садового щодо демонтажу Монументу Слави на вулиці Стрийській.

Відтак у Львові створили робочу групу для розгляду пропозицій та вирішення питання експонування пам’ятника Монумент Слави на вул. Стрийській.

Також додамо, що на початку червня невідомі облили Монумент Слави червоною фарбою.

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