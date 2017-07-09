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Сьогодні – день народження у Ігоря Калинця

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Сьогодні свій 77 день народження святкує видатний львів’янин, поет на політв’язень Ігор Калинець.

Ігор Миронович Калинець — поет і прозаїк, один із чільних представників так званої «пізньошістдесятницької» генерації і дисидентсько-самвидавного руху в Україні, політв’язень.

За участь у дисидентському русі у 1972 році Ігоря Калинця було засуджено на 6 років ув’язнення суворого режиму й 3 роки заслання. Покарання відбував у Пермських концтаборах разом із Іваном Світличним, Василем Стусом, Миколою Горбалем, Степаном Сапеляком та іншими.

Творчий доробок поета становить 17 поетичних збірок, що згруповані в двох циклах: Пробуджена муза (муза шістдесятників, 9 збірок) та Невольнича муза (8 збірок з 1972-1981 років, часу ув’язнення).

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