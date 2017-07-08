У Львові юнак здивував патрульних, повідомивши про знайдені в траві номерні знаки

Підліток зателефонував на «102», коли знайшов заховані номерні знаки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Вчора, 7 липня, на телефон «102» зателефонував хлопець та повідомив, що знайшов номерні знаки. Патрульні прибули на місце, де підліток їм розказав, що грав у подвір’ї з м’ячем та потрапив ним у дошку. Під дошкою лежали номерні знаки на польській реєстрації.

«Хлопець подумав, що потрібно подзвонити патрульним, адже мабуть є громадяни, які шукають ці номерні знаки. Інспектори буди здивовані такою свідомою позицією підлітка», – йдеться у повідомленні.