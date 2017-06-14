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«Сміттєвий» пінг-понг. Гройсман порадив Садовому не шукати крайніх

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За проблему зі сміттям у Львові відповідальна місцева влада. Так прокоментував ситуацію з оголошенням Львова зоною надзвичайною екологічної ситуації прем’єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє 5.ua.

Гройсман Наголосив, що за 11 років він побудувати сміттєзвалище або переробний завод, однак проблема не вирішувалася.

“По суті Андрій Садовий мер 11 років. За 11 років він міг побудувати вже 15 сміттєзвалищ і переробних заводів. Маючи мільярди гривень на рахунках, він просто реально не спроможний це зробити, напевно. Або спроможний і не хоче. Я не розумію, чому він це не вирішить. Я допоміг раз, удруге… І сьогодні робити мене винним, що ти не можеш вивезти сміття та навести лад у Львові? Ну вибач, будь ласка, ти ж обирався міським головою, а не я. Не шукай крайніх, а візьми і зроби”, – звернувся прем’єр особисто до Садового.

Додамо, що учора Андрій Садовий вивісив на міській ратуші банер, яким закликає державних управителів зняти блокаду з міста Львова.

Фото: Соцмережі

Коментарі

  1. Очікуємо просте рішення сміттєвої проблеми. Через зміну мера. Ось, уявимо на хвилинку. Садового скинули. Та обрали на мера дуже патріотичного, не скажу чесного, якусь кошулю. Як там буде з іншими проблемами – невідомо. Швидше за все – хрєново. Але сміттєве питання вирішиться просто і швидко. Жорсткі хлопці – активісти пояснять дохідливо мешканцям Грибович, що іхнє невдоволення непатріотичне, спровоковане “Рукою Москви, агентами Кремля”. Бо у країні війна і є більш нагальні питання, ніж якась там купка сміття. А хто не зрозуміє відразу, тому просто для початку наб’ють морду. А далі і хату спалять. Й газду недалече у тому ж смітті прикопають. Щоби решті зрозуміло було. І усе буде апгемахт. Сміттєвози вервечкою далі будуть стрімити на Грибовичську сміттєву гірку звиклим шляхом. Роками.

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