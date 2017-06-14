«Сміттєвий» пінг-понг. Гройсман порадив Садовому не шукати крайніх

За проблему зі сміттям у Львові відповідальна місцева влада. Так прокоментував ситуацію з оголошенням Львова зоною надзвичайною екологічної ситуації прем’єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє 5.ua.

Гройсман Наголосив, що за 11 років він побудувати сміттєзвалище або переробний завод, однак проблема не вирішувалася.

“По суті Андрій Садовий мер 11 років. За 11 років він міг побудувати вже 15 сміттєзвалищ і переробних заводів. Маючи мільярди гривень на рахунках, він просто реально не спроможний це зробити, напевно. Або спроможний і не хоче. Я не розумію, чому він це не вирішить. Я допоміг раз, удруге… І сьогодні робити мене винним, що ти не можеш вивезти сміття та навести лад у Львові? Ну вибач, будь ласка, ти ж обирався міським головою, а не я. Не шукай крайніх, а візьми і зроби”, – звернувся прем’єр особисто до Садового.

Додамо, що учора Андрій Садовий вивісив на міській ратуші банер, яким закликає державних управителів зняти блокаду з міста Львова.

Фото: Соцмережі