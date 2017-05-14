Львівська «Галичанка» – чемпіон Суперліги

Лльвівська «Галичанка» зіграла з ужгородськими «Карпатами» завершальний матч чемпіонату України жіночої гандбольної Суперліги сезону 2016/2017 і офіційно стала чемпіоном. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГК «Галичанка».

Зауважмо, що львів’янки приймали суперниць на своєму майданчику вже у статусі чемпіонок Суперліги, однак розслабитись собі не дозволили. Та й карпатівки вийшли на гру максимально заряджені на перемогу. Відтак боротьба між двома найсильнішими командами Суперліги була гострою і запеклою.

У першому таймі «галичанки» навіть мінімально поступилися ужгородкам 7:8. Але ж недарма львів’янки достроково, за два тури до закінчення чемпіонату, стали чемпіонками. Вже у другому таймі «галичанки» зуміли довести свій вищий клас. Перша десятихвилинка другого тайму ще проходила у рівній боротьбі, а надалі в рахунку повели «галичанки» і втримали перевагу до кінця гри. Підопічні Тетяни Штефан та Анжели Савченко здолали найпринциповіших суперниць з загальним рахунком 18:16, поставивши переможну крапку у Суперлізі поточного сезону.

Шквалом оплесків вітали вболівальники львівських героїнь, які втретє поспіль здобули золоті медалі чемпіонату України. Віце-чемпіоном стали ужгородські «Карпати», а бронзовим призером – херсонська «Дніпрянка».

А свою перемогу «золоті» львів’янки-гандболістки присвятили воїнам АТО.

Фото: Роман Шарог