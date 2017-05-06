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У Новому Роздолі через пожежу у підвалі ледь не згорів житловий будинок

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У Новому Роздолі виникла пожежа в підвалі житлового будинку. Вогнеборці  врятували 10 чоловік, з них 7 дітей (одне шестимісячне немовля). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

6 травня о 04:49 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м. Новий Розділ на проспекті Шевченка. Пожежа виникла в кладовому приміщенні підвалу п’ятиповерхового житлового будинку.Рятувальники за лічені хвилини прибули на місце події.

У зв’язку з тим, що двері підвалу виходили безпосередньо в середині будинку на сходову клітину, то на момент прибуття вогнеборців до місця виклику вся сходова клітина у будинку була заповнена токсичними продуктами горіня. Мешканці будинку самостійно не могли покинути своїх помешкань, то ж вогнеборцями прийнято рішення працювати по ліквідації загорання та паралельно евакуйовувати мешканців будинку.

За допомогою авто драбини та висувної драбини рятувальники виводили людей через вікна на свіже повітря. Загалом з будинку щоб гарантувати безпеку по сходовій клітці евакуйовано 9 осіб. По драбинах з вікон квартир врятовано 10 чоловік, з них 7 дітей (одне шестимісячне немовля).

Внаслідок пожежі травмовано одну особу – жінку 1936 року народження, яку з ознаками отруєння продуктами горіння госпіталізовано в Новороздільську міську лікарню.

Вогнеборці за допомогою 7 ланок газодимозахисної служби 0 07:11 пожежу локалізували, та о 07:23 – повністю ліквідували.

Внаслідок пожежі вогнем знищено сміття і речі домашнього вжитку на площі 30 кв.м. До ліквідації займання залучили 8 одиниць спецтехніки та 43 чоловіки особового складу. Причина виникнення займання встановлюється.

Фото та відео: ДСНС

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