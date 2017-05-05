У пункті пропуску «Грушів» поляк хотів дати хабар прикордоннику

У пункті пропуску «Грушів» було зафіксовано спробу дачі хабара прикордоннику Львівського загону. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Західного регіонального управління ДПСУ.

Активне проведення заходів по протидії корупційній складовій серед прикордонників продовжує приносити позитивні результати. Так, учора було зафіксовано спробу дачі хабара прикордоннику Львівського загону. Грошову винагороду пропонував громадянин Республіки Польща у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Грушів» у розмірі 20 доларів США, за безперешкодний перетин державного кордону. По даному факту було проінформовано працівників Національно поліції.

В діях порушника вбачаються ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 ККУ «Пропозиція щодо надання неправомірної вигоди».

Керівництво Львівського прикордонного загону звертається до усіх учасників руху не порушувати чинного законодавства України та не намагатися втягнути у протиправну діяльність співробітників Державної прикордонної служби, пропонуючи хабарі за прийняття неправомірних рішень.

Фото: ДПСУ