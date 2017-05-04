Терористи третю добу не віддають тіл загиблих українських військових

Третю добу представники ОРЛО дають обіцянки та постійно змінюють час передачі тіл загиблих військовослужбовців Збройних Сил України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі штабу АТО.

За даними відомства, процедура щодо повернення тіл героїв на підконтрольну Україні територію розпочалася одразу ж після підтвердження факту загибелі наших захисників.

Уже з 2 травня, українська сторона готова у будь-який час прийняти тіла загиблих для подальшої передачі родичам. Проте вже третю добу представники ОРЛО дають обіцянки та постійно змінюють час передачі тіл загиблих військовослужбовців Збройних Сил України.

У свою чергу, у випадках загибелі ворога, представники Збройних Сил України, дотримуючись морально-етичних норм, завжди віддають тіла загиблих без будь-яких зволікань та маніпуляцій на свою користь.

Як відомо, 1 травня загинуло троє українських військових та ще 4 отримали поранення. Тіла загиблих досі намагаються повернути.