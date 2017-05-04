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Терористи третю добу не віддають тіл загиблих українських військових

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Третю добу представники ОРЛО дають обіцянки та постійно змінюють час передачі тіл загиблих військовослужбовців Збройних Сил України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі штабу АТО.

За даними відомства, процедура щодо повернення тіл героїв на підконтрольну Україні територію розпочалася одразу ж після підтвердження факту загибелі наших захисників.

Уже з 2 травня, українська сторона готова у будь-який час прийняти тіла загиблих для подальшої передачі родичам. Проте вже третю добу представники ОРЛО дають обіцянки та постійно змінюють час передачі тіл загиблих військовослужбовців Збройних Сил України.

У свою чергу, у випадках загибелі ворога, представники Збройних Сил України, дотримуючись морально-етичних норм, завжди віддають тіла загиблих без будь-яких зволікань та маніпуляцій на свою користь.

Як відомо, 1 травня загинуло троє українських військових та ще 4 отримали поранення. Тіла загиблих досі намагаються повернути.

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