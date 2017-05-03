Львів'янка Каріна Айрапетян перемогла на Кубку Європи з пара-карате

29 квітня 2017 у Франції Всесвітня організація «I-Karate Global» провела Кубок Європи серед людей з інвалідністю. Дівчина на візку Каріна Айрапетян перемогла на Кубку Європи з пара-карате у Страсбурзі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Участь взяли 170 спортсменів з інвалідністю з 10 країн. Спортсмени були поділені за нозологіями на 22 категорії.

Львів’янка Каріна Айрапетян представляла Україну у категорії «ката на візках» та отримала перемогу серед жінок, а також стала другою в категорії «Мікс», серед чоловіків.

«Я щаслива, що в моєму житті з’явилось карате, яке дає натхнення та жагу до життя. Величезне спасибі моєму тренеру Ушаковій Тетяні Юріївні та всьому нашому клубу карате «Арей», – зазначила Каріна.

Нагадуємо, що цієї осені у м. Лінц (Австрія) Каріна стала Чемпіонкою Світу з пара-карате.