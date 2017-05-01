У зоні АТО є втрати

Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою, але контрольованою Збройними Силами України. Російсько-терористичні війська не припиняють обстрілів сил АТО. З початку доби ворог 54 рази відкривав вогонь по опорних пунктах українських військ. За минулу добу один український воїн загинув, ще сім військовослужбовців отримали поранення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі штабу АТО.

На Приморському напрямку, з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів та стрілецької зброї противник вів вогонь по позиціях поблизу Водяного. 120-міліметрові міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю ворог застосовував по опорних пунктах неподалік Гнутового, а 82-міліметрові міномети та гранатомети – поруч Широкиного. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник відкривав вогонь по позиціях наших військ поблизу Мар’їнки. З протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів ворог гатив по опорних пунктах сил АТО поблизу Павлополя та Красногорівки, а з кулеметів великих калібрів – під Новогригорівкою. Зі стрілецької зброї противник обстріляв наших бійців під Лебединським та Чермаликом. Поруч Мар`їнки, Богданівки та Водяного діяли ворожі снайпери.

На Донецькому напрямку, вогнем мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та вогнем великокаліберних кулеметів противник накривав позиції поруч Авдіївки. З 82-міліметрових мінометів та гранатометів противник гатив по оборонцях Верхньоторецького та Опитного, а з гранатометів різних систем – по захисниках шахти «Бутівка» та Зайцевого. Гранатомети різних систем та кулемети великих калібрів противник застосував по позиціях поруч Троїцького, а великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю – поблизу Кам’янки та Пісків.

На Луганському напрямку, зі 120-міліметрових мінометів противник гатив по опорних пунктах поруч Катеринівки. З мінометів калібру 120-мм та гранатометів різних систем ворог вів вогонь по позиціях неподалік Троїцького, а з 82-міліметрових мінометів, гранатометів та кулеметів великих калібрів по опорних пунктах поблизу Новозванівки. Гранатомети різних систем підрозділи російсько-окупаційних військ застосовували по захисниках Кримського, Попасної, Валуйського та Станиці Луганськаої. Зі стрілецької зброї ворог обстрілював захисників Лобачевого.

В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь.