ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян просять долучитись до зібрання коштів для онкохворої дівчинки

|

На наступну суботу львів’ян запрошують на благодійний ярмарок-аукціон для того, щоб допомогти Іринці Бурці подолати її хворобу. Про це пишуть активісти «Варти-1» на сторінці спільноти у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

У 5-річної Іринка нейробластома 3 стадії (онкозахворювання, рак). Група високого ризику.

«Іринці стало погано 25.09.2016 року – був сильний біль в животі. З підозрою на апендицит дівчинку відвезли до Львівської міської дитячої клінічної лікарні. Там підозри на гострий апендицит не підтвердилися. Під час УЗД була виявлена пухлина (за структурою схожа на нейробластому), відтак дитину скерували до Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, де й було підтверджено діагноз. Батьки прийняли рішення про подальшу діагностику та лікування за кордоном.

Дівчинка вже пройшла 8 курсів хіміотерапії та операцію з видалення онкопухлини в клініці Рамбам (Хайфа, Ізраїль). Зараз повним ходом іде підготовка до трансплантації стовбурових клітин кісткового мозку. Весною згідно протоколу лікування на Іринку очікує ще радіоопромінення. Клінікою виставлено рахунок на 319 000 доларів. На теперішній час вже зібрано 60% від вказаної суми.

Просимо вас не бути байдужими та долучитися до збору коштів. Лише спільними зусиллями можемо допомогти маленькій Іринці побороти рак», – йдеться у повідомленні

Детальна інформація:
тел. +38 067 675 70 74 (viber) мама Олена
тел. +972 559 840 061 (в Ізраїлі)

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:
Картка Приватбанку на Ігор Буркf (тато Іринки)
5168 7423 5635 0409 (гривня)

Для відправки SWIFT-платежу:
Beneficiary (Одержувач) : Igor Burka
Swift (in $): CHASUS33
IBAN: UA233052990004731185610877844
Swift (in Euro): COBADEFF
IBAN: UA453052990004731185610879485

Перекази через MONEY GRAM; WESTERN UNION :
Receiver (Одержувач): IGOR BURKA
Destination (Країна отримання): UKRAINE, LVIV
Web Money
Z 766362337124 (долар)
E 246853486972 (євро)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Екопарк по-червоноградськи
Екопарк по-червоноградськи

У Червонограді на місці недобудованої поліклініки по вулиці Івасюка, 2б в районі Левада виросте сучасний дев’ятиповерхов...

Транспортна афера. Як Садовий і комунальне АТП-1 «розвели» львів’ян на 67 мільйонів
Транспортна афера. Як Садовий і комунальне АТП-1 «розвели» львів’ян на 67 мільйонів

Ця історія насправді має чималі шанси стати не лише аферою року, а ще й посадити за грати добру частину керівного складу...

На Добротвірській ТЕС достатньо червоноградського вугілля
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
На Добротвірській ТЕС достатньо червоноградського вугілля

Для забезпечення потреб теплових електростанцій ДТЕК Енерго у минулому році закупив 622 тис тонн вугілля у шахт Львівськ...

Якісне таксі замовляли? UBER вже скоро у Львові!
Львівський портал
Якісне таксі замовляли? UBER вже скоро у Львові!

Ринок таксі у Львові останнім часом не тішить клієнта  ані якістю надання послуг, ані технічним станом більшості автомоб...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн