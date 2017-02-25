Львів’ян просять долучитись до зібрання коштів для онкохворої дівчинки

На наступну суботу львів’ян запрошують на благодійний ярмарок-аукціон для того, щоб допомогти Іринці Бурці подолати її хворобу. Про це пишуть активісти «Варти-1» на сторінці спільноти у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

У 5-річної Іринка нейробластома 3 стадії (онкозахворювання, рак). Група високого ризику.

«Іринці стало погано 25.09.2016 року – був сильний біль в животі. З підозрою на апендицит дівчинку відвезли до Львівської міської дитячої клінічної лікарні. Там підозри на гострий апендицит не підтвердилися. Під час УЗД була виявлена пухлина (за структурою схожа на нейробластому), відтак дитину скерували до Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, де й було підтверджено діагноз. Батьки прийняли рішення про подальшу діагностику та лікування за кордоном.

Дівчинка вже пройшла 8 курсів хіміотерапії та операцію з видалення онкопухлини в клініці Рамбам (Хайфа, Ізраїль). Зараз повним ходом іде підготовка до трансплантації стовбурових клітин кісткового мозку. Весною згідно протоколу лікування на Іринку очікує ще радіоопромінення. Клінікою виставлено рахунок на 319 000 доларів. На теперішній час вже зібрано 60% від вказаної суми.

Просимо вас не бути байдужими та долучитися до збору коштів. Лише спільними зусиллями можемо допомогти маленькій Іринці побороти рак», – йдеться у повідомленні

Детальна інформація:

тел. +38 067 675 70 74 (viber) мама Олена

тел. +972 559 840 061 (в Ізраїлі)

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:

Картка Приватбанку на Ігор Буркf (тато Іринки)

5168 7423 5635 0409 (гривня)

Для відправки SWIFT-платежу:

Beneficiary (Одержувач) : Igor Burka

Swift (in $): CHASUS33

IBAN: UA233052990004731185610877844

Swift (in Euro): COBADEFF

IBAN: UA453052990004731185610879485

Перекази через MONEY GRAM; WESTERN UNION :

Receiver (Одержувач): IGOR BURKA

Destination (Країна отримання): UKRAINE, LVIV

Web Money

Z 766362337124 (долар)

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