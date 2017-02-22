ОСТАННІ НОВИНИ

У Садового прокоментували звинувачення у автобусній афері на десятки мільйонів

|

Термін дії договору з ТзОВ Спільне українсько-німецьке підприємство «ЕлектронТранс» на поставку 55 автобусів завершується 31 травня цього року. До того часу виробник повинен здійснити поставку усіх автобусів. Наразі ЛКП АТП №1 отримало 25 автобусів, деякі з них зараз перебувають у виробника для усунення неполадок. Про це повідомили у ЛКП АТП №1, передає Львівський портал з посиланням на прес-службу Львівської міської ради.

«У нас є підписана угода про поставку 55 автобусів. 70% від загальної вартості виробникові вже компенсовано – це сума 185 млн грн. АТП №1 отримало 25 автобусів. У деяких з цих машин були виявлені недопрацювання, відтак, машини відправили виробникові для усунення неполадок. Зараз на території підприємства є 15 машин, які повернулись після усунення неполадок. Ще 1 автобус маємо отримати сьогодні до кінця дня. Загалом термін дії договору завершується 31 травня. До того часу усі 55 автобусів повинні буди поставлені замовнику», – повідомили в ЛКП АТП №1.

Як повідомляв Львівський портал, посадовцям міськради Львова і АТП-1 «світить» тюрма за аферу з автобусами на 67 мільйонів.

Фото: Leopolis.News

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Транспортна афера. Як Садовий і комунальне АТП-1 «розвели» львів’ян на 67 мільйонів
Транспортна афера. Як Садовий і комунальне АТП-1 «розвели» львів’ян на 67 мільйонів

Ця історія насправді має чималі шанси стати не лише аферою року, а ще й посадити за грати добру частину керівного складу...

На Добротвірській ТЕС достатньо червоноградського вугілля
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
На Добротвірській ТЕС достатньо червоноградського вугілля

Для забезпечення потреб теплових електростанцій ДТЕК Енерго у минулому році закупив 622 тис тонн вугілля у шахт Львівськ...

Якісне таксі замовляли? UBER вже скоро у Львові!
Львівський портал
Якісне таксі замовляли? UBER вже скоро у Львові!

Ринок таксі у Львові останнім часом не тішить клієнта  ані якістю надання послуг, ані технічним станом більшості автомоб...

На родинний герб яких нардепів проситься кредо: «Робота не вовк – в ліс не втече»?
Олена ТИЩЕНКО, Львівський портал
На родинний герб яких нардепів проситься кредо: «Робота не вовк – в ліс не втече»?

Стаття 6 Закону України «Про статус народного депутата України» чітко говорить, що народний обранець у порядку, встановл...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн