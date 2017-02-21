Через контрабандне куриво поляк втратив «Мерседес» вартістю 340 тисяч

У пункті пропуску «Ягодин» прикордонники Луцького загону виявили контрабандні сигарети в «Мерседесі», за кермом якого був громадянин Польщі. Через контрабанду курива поляк втратив авто вартістю 340 тисяч гривень. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі ДПС України.

Куриво було приховане в спеціально виготовленому тайнику, а саме – в балоні системи газового обладнання та між заднім пасажирським сидінням і газовим балоном. Всього зі сховку витягли майже тисячу пачок сигарет. Через спробу у такий спосіб перевезти товар транспортний засіб 2005 року випуску вилучили. Його вартість сягнула близько 340 тисяч гривень.

Також учора прикордонники цього ж загону виявили сховки із сигаретами в двох українців, які прибули на оформлення у пункти пропуску «Пулемець» та «Ягодин» автомобілями «Ауді» і «Фольксваген». Наші співвітчизники облаштували тайники в багажному відділені та в салоні автівок, де намагалися приховати 500 та 220 пачок сигарет відповідно. На правопорушників були складені протоколи, а самі порушники позбулися контрабандного тютюну на загальну суму більше 11 тисяч гривень.

Ще два транспортні засоби прикордонники спинили на кордоні з Польщею у пунктах пропуску «Рава-Руська» та «Шегині». Зокрема в автомобілі «Ровер», який прибув під керуванням громадянина Польщі, прикордонна-митна група виявила сховки за подвійною стінкою між салоном та багажним відділенням автівки. У такий спосіб іноземець намагався перевезти через кордон 100 пачок сигарет. А в автомобілі «Ауді» чеської реєстрації наш співвітчизник також мав намір приховано перемістити тютюнову продукцію. У результаті поглибленої перевірки в салоні авто прикордонники спільно з митниками за допомогою службового собаки виявили 460 пачок сигарет. Як результат, окрім контрабандних сигарет громадяни позбулися і своїх автівок.