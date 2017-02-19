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В Україні померла легендарна олімпійська чемпіонка

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В Одесі на 64 році пішла із життя дворазова олімпійська чемпіонка з легкої атлетики Надія Олізаренко, дівоче прізвище якої було Мушта. Зауважимо, що померла спортсменка ще у п’ятницю, 19 лютого натомість про це стало відомо лише сьогодні, пише 24 канал.

Причиною смерті стали наслідки бічного аміотрофічного склерозу, який діагностували у спортсменки ще в грудні 2015 року.

Надія Олізаренко була однією з найяскравіших зірок на середніх дистанціях в 70-х і першій половині 80-х років. У цей час вона встановила два світових рекорди та взяла два «золота»Олімпіад у Москві та Штутгарті.

Крім того, у її доробку є три «срібла» та дві «бронзи» Олімпійських ігор.

До слова, народилася атлетка у Брянську в 1953 році, однак у 1978 році переїхала до Одеси і виступала за команду України в складі збірної СРСР.

Фото: Українські новини

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