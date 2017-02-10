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Депутатам міськради Львова нарешті передадуть омріяні планшети

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На наступному пленарному засіданні Львівської міської ради міські депутати отримають довгождані планшети.  Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет Львівської міськради 10 лютого, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, виконавчий комітет Львівської міськради на засіданні 10 лютого вирішив, щоб Львівське комунальне підприємство «Міський центр інформаційних технологій» безоплатно передало на баланс управління «Секретаріат ради» товарно-матеріальні цінності.

65 Ipad mini з retina-дисплеєм та чохлів до них ЛМР заплатить 565 тис. гривень.

Як відомо, депутати зможуть брати планшети з собою додому, а не лише користуватися ними у приміщенні ЛМР. Водночас фахівці «Міського центру інформаційних технологій» обмежать можливість встановлювати на планшети сторонні додатки та програми.

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