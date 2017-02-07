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Нечепурам доведеться у п’ять разів більше платити за засмічення лісу

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Верховна Рада збільшила штрафи за сміття і необережне поводження з вогнем у лісі.

За зміни до деяких законодавчих актів щодо імплементації європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин №2604 проголосували 254 депутати, передає Українська правда.

За порушення правил пожежної безпеки в лісах штрафи для громадян збільшені з 1-3 неоподатковуваних мінімумів до 5-15.

Якщо необережне поводження з вогнем призвеве до пожежі, українці матимуть заплатити штраф для у розмірі 15-50 неоподаткованих мінімумів.

Підприємство, яке працює без обладнання, що зменшує шкідливий вплив на ліси, штраф збільшиться із 3-7 неоподаткованих мінімумів до 15-35.

 

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