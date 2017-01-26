На Кам’янці з рейсів зійшло сім вагонів. Через аварію затримало два потяги зі Львова

На під’їзній колії станції Кам’янка (Черкаської області – ред), із рейок зійшло сім вагонів-зерновозів. Унаслідок аварії на залізниці відбулась затримка у русі восьми потягів. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

ТОВ «АДМ Кам’янський елеватор» – підприємство, на під’їзній колії якого 26 січня стався схід семи вагонів-зерновозів, вже визнало свою провину та заявило про готовність компенсувати завдані збитки. Про це підприємство повідомило регіональну філію «Одеська залізниця». Залізничники продовжують роботи з відновлення двох пошкоджених опор контактної мережі з поперечним з’єднанням.

Останній вагон із тих, що зійшли з колії, залізничники встановили на рейки о 15:40. Енергетики регіональної філії «Одеська залізниця» разом з відомчою комісією продовжують працювати на місці події. Частина ділянки знеструмлена. Електровози прямують з опущеним струмоприймачем.

Внаслідок події сталися затримки руху 8 пасажирських поїздів: №110 Львів – Херсон – понад 4 години, №120 Львів – Запоріжжя та №11 Новоолексіївка – Київ – більше 3 год, №138 Одеса-Черкаси – понад 2 год, №183 – Маріуполь – Київ близько 2 год, №83 Маріуполь –Київ – більше 1 год, №732 Київ – Запоріжжя та №739 Кривий Ріг – Київ – близько 30 хв, №765 Київ – Херсон – 7 хв.

Рух головними коліями залізничники вже відкрили.

Як відомо, сьогодні о 4:25 на станції Кам’янка з під’їзної колії ТОВ «АДМ Кам’янський елеватор» десять зерновозів (сім порожніх і три навантажені зерном) самовільно зрушили з місця. У результаті події сім вагонів зійшли з рейок, пошкодили контактні опори з жорстким поперечним з’єднанням та перекрили головні колії.