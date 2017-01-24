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У Львові визначили переможців обласного чемпіонату із санного спорту

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У Львові визначили переможців обласного чемпіонату із санного спорту серед юнаків та дівчат. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації.

У суботу, 21 січня, на природній трасі студентського парку НУ «Львівська політехніка» відбулися змагання за звання чемпіона Львівської обласної організації ВФСТ «Колос» з санного спорту серед юнаків та дівчат у трьох вікових групах.

Загалом у змаганнях взяли участь 70 юних спортсменів віком від 13 років.

Серед кращих санкарів виявилися вихованці СДЮШОР «Беркут» з санного спорту Дмитро Прус, Олександра Мох, Максим Ковальчук, Юлія Макіянчук, Станіслав Криховецький, Вікторія Кизима та інші.

 

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