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У лікарні помер ще один мешканець Львівщини – учасник перестрілки біля Житомира

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В Олевській лікарні помер житель Львівщини, який постраждав в результаті стрілянини 16 січня в Житомирській області.

У прес-службі ГУ Нацполіцій у Житомирській області Житомир.info інформацію про смерть ще одного пораненого підтвердили.

«Дійсно, 23 січня близько 17:00 у Олевській лікарні помер один із поранених. Він є жителем Львівської області», – розповіли у прес-службі ГУ Нацполіції у Житомирській області.

Нагадаємо, 16 січня близько першої ночі у райцентрі Олевськ на Житомирщині сталася сутичка між кількома десятками чоловіків із використанням зброї. У результаті загинув один з учасників конфлікту – уродженець Львівщини та ще 6 поранених.

 

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