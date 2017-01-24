У лікарні помер ще один мешканець Львівщини – учасник перестрілки біля Житомира

В Олевській лікарні помер житель Львівщини, який постраждав в результаті стрілянини 16 січня в Житомирській області.

У прес-службі ГУ Нацполіцій у Житомирській області Житомир.info інформацію про смерть ще одного пораненого підтвердили.

«Дійсно, 23 січня близько 17:00 у Олевській лікарні помер один із поранених. Він є жителем Львівської області», – розповіли у прес-службі ГУ Нацполіції у Житомирській області.

Нагадаємо, 16 січня близько першої ночі у райцентрі Олевськ на Житомирщині сталася сутичка між кількома десятками чоловіків із використанням зброї. У результаті загинув один з учасників конфлікту – уродженець Львівщини та ще 6 поранених.