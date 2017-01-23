Львівські санкарі – бронзові призери ІV етапу Кубка світу з натурбану

У неділю, 22 січня, в німецькому Унтераммергау успішно для збірної команди України завершився ІV етап Кубка світу з санного спорту на натуральних трасах серед юніорів (фінал). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Молоді санкарі Львівщини – Андрій Демчук та Мирослав Ленько, змагаючись на двомісних санях продемонстрували третій час, поступившись ровесникам з Австрії та Італії.
На цьому етапі в одномісних санях Вікторія Яриніч фінішувала 13 серед юніорок; а серед юнаків Андрій Демчук був 10; Мирослав Ленько – 18; Андрій Гірняк – 27.
За підсумкам усіх чотирьох етапів в юніорському Кубку світу львівські санкарі натурбану розташувалися таким чином:
Демчук Андрій / Ленько Мирослав – 5 місце;
Яриніч Вікторія – 14 місце;
Слюсар Анастасія – 22 місце;
Демчук Андрій – 13 місце;
Ленько Мирослав – 18 місце;
Гірняк Андрій – 32 місце.
Фото: Галичина спортивна