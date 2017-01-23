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Львівські санкарі – бронзові призери ІV етапу Кубка світу з натурбану

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У неділю, 22 січня, в німецькому Унтераммергау успішно для збірної команди України завершився ІV етап Кубка світу з санного спорту на натуральних трасах серед юніорів (фінал). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Молоді санкарі Львівщини – Андрій Демчук та Мирослав Ленько, змагаючись на двомісних санях продемонстрували третій час, поступившись ровесникам з Австрії та Італії.

На цьому етапі в одномісних санях Вікторія Яриніч фінішувала 13 серед юніорок; а серед юнаків Андрій Демчук був 10; Мирослав Ленько – 18; Андрій Гірняк – 27.

За підсумкам усіх чотирьох етапів в юніорському Кубку світу львівські санкарі натурбану розташувалися таким чином:

Демчук Андрій / Ленько Мирослав –     5 місце;

Яриніч Вікторія –                                        14 місце;

Слюсар Анастасія –                                   22 місце;

Демчук Андрій –                                          13 місце;

Ленько Мирослав –                                    18 місце;

Гірняк Андрій –                                            32 місце.

Фото: Галичина спортивна

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