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На Львівщині з могили вкрадено бронзовий пам’ятник. Родичі померлої просять допомоги у пошуках

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У п’ятницю, 20 січня 2017 року, в місті Городок Львівської області з цвинтаря був викрадений пам’ятник.  Про це інформує родичка померлої жінки, на могилі якої стояв пам’ятник, через спільноту «Варта-1» у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

Сам пам’ятник бронзовий, зроблений у вигляді молодої дівчини.

«Цього року виповниться 24 роки, як моя бабця поховала свою єдину дочку, навіть не знаю, як повідомити їй цю страшну новину, що пам’ятник викрали (у неї хворе серце).В надії на те, що ми його знайдемо, просимо усіх небайдужих людей про допомогу, можливо хтось бачив, чи щось чув, особливо звертаюсь до людей які якимось чином пов’язані з кольоровим металом. Люди, не будьте байдужими, для нас це надзвичайно важливо. Допускаємо, що його могли вивезти у Львів на металобрухт», – йдеться у повідомленні.

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