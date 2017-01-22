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Героєм України став волонтер Жемчугов, що побував у полоні бойовиків

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Президент України Петро Порошенко присвоїв звання Герой України волонтеру Володимиру Жемчугову, який побував у полоні бойовиків. Відповідний указ №9/2017 він підписав 21 січня, повідомляє прес-служба глави держави.

«За особисту мужність і героїзм, незламність духу, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові присвоїти звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка” Жемчугову Володимиру Павловичу», – йдеться в указі.

«Як активний учасник руху опору російської окупації він провів 30 спеціальних операцій зі знищення військових об’єктів ворога і особового складу окупаційних військ. При спробі захоплення ворогами Володимир Павлович вирішив підірвати себе, в результаті чого отримав важкі поранення”, – сказав Петро Порошенко.

 

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