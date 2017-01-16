ОСТАННІ НОВИНИ

Україна подає до суду в Гаазі ще один позов проти Росії

|

Президент Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ передати позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі щодо порушення Росією Конвенції ООН щодо протидії фінансування тероризму та Конвенції щодо ліквідації усіх форм расової дискримінації.

131

Про це він повідомив на зустрічі з уповноваженим президента у справах кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим, заступником міністра закордонних справ Оленою Зеркаль, заступниками голови АП Костянтином Єлісєєвим та Олексієм Філатовим, інформує прес-служба президента.

Речниця Міністерства закордонних справ Мар’яна Беца уточнила, що посол особисто віднесене заяву до суду в Гаазі вже о 17:30 за київським часом (о 16:30 за часом Нідерландів) у понеділок, 16 січня.

Порошенко на зустрічі обурився, що 3 роки РФ “брутально порушує міжнародне право, три роки здійснює незаконну анексію Криму, незаконну окупацію сходу нашої країни на території Донецької та Луганської областей, реалізує політику знищення і дискримінації в Криму”. Через атаки бойовиків за цей час сотні тисяч людей стали переселенцями.

Раніше повідомлялося, що Україна вже подала проти Росії позови до суду в Гаазі щодо анексії Криму та злочинів на Донбасі.

УП

Напишіть відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Тариф для ТЕС Ахметова рекордно знижено
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Тариф для ТЕС Ахметова рекордно знижено

Тариф на електроенергію для теплової генерації за перші 10 днів січня 2017 року знижено до 1,34 грн/кВт-год. Про це свід...

Україна чекає, Україна вимагає української пісні!
Ірина ДРАГУН, Львівський портал
Україна чекає, Україна вимагає української пісні!

Чи перемикали ви українські телеканали у Новорічну ніч? Якщо так, то ваші враження навряд чи кардинально інші. Загальна ...

Свято пампуха на Бурштинській ТЕС зустріли з колядою і Маланкою
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
Свято пампуха на Бурштинській ТЕС зустріли з колядою і Маланкою

Традиційно на Маланки компанія ДТЕК організовує для своїх працівників свято пампуха, на якому люди можуть почастуватись ...

Мрія плюс дія дорівнює ціль
Соломія ГОЛОВІНА, Львівський портал
Мрія плюс дія дорівнює ціль

В кінці року, що минає, всі ми маємо добру традицію будувати плани на наступний рік. Але, на жаль, до їх реалізації не з...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша - афіша фільмів, квитки в кіно онлайн