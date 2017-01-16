Україна подає до суду в Гаазі ще один позов проти Росії

Президент Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ передати позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі щодо порушення Росією Конвенції ООН щодо протидії фінансування тероризму та Конвенції щодо ліквідації усіх форм расової дискримінації.

Про це він повідомив на зустрічі з уповноваженим президента у справах кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим, заступником міністра закордонних справ Оленою Зеркаль, заступниками голови АП Костянтином Єлісєєвим та Олексієм Філатовим, інформує прес-служба президента.

Речниця Міністерства закордонних справ Мар’яна Беца уточнила, що посол особисто віднесене заяву до суду в Гаазі вже о 17:30 за київським часом (о 16:30 за часом Нідерландів) у понеділок, 16 січня.

Порошенко на зустрічі обурився, що 3 роки РФ “брутально порушує міжнародне право, три роки здійснює незаконну анексію Криму, незаконну окупацію сходу нашої країни на території Донецької та Луганської областей, реалізує політику знищення і дискримінації в Криму”. Через атаки бойовиків за цей час сотні тисяч людей стали переселенцями.

Раніше повідомлялося, що Україна вже подала проти Росії позови до суду в Гаазі щодо анексії Криму та злочинів на Донбасі.

УП