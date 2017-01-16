У Гройсмана будуть розвивати україномовну Вікіпедію

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман підтримав пропозиції громадськості, спрямовані на розвиток україномовного розділу «Вікіпедії», та доручив органам виконавчої влади вжити у 2017 році заходів для їх реалізації. Про це інформує Урядовий портал.

Серед запропонованих громадськістю заходів:

внесення змін до навчальних програм з інформатики, географії, історії та літератури для учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів щодо використання україномовного розділу «Вікіпедії»;

можливість підготовки студентами матеріалів для «Вікіпедії»;

сприяння проведенню української частини міжнародного конкурсу «Вікі любить пам’ятки»;

сприяння проведенню конкурсу з розміщення наукових робіт в українському розділі «Вікіпедії».

Довідково:

15 січня 2001 року з’явився перший розділ (англомовний) відкритої багатомовної мережевої енциклопедії «Вікіпедія». Це найбільша в світі енциклопедія, яку може редагувати, читати, використовувати кожен. «Вікіпедія» має 292 мовні розділи та містить близько 41 млн. статей. Україномовний розділ «Вікіпедії» налічує 650 тис. статей і посідає 16 місце серед всіх розділів за кількістю статей.