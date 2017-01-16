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Поліція Львівщини відкрила конкурс на вакантні посади: кого набиратимуть та скільки платитимуть

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Від сьогодні Головне управління Національної поліції у Львівській області оголошує конкурс на вакантні посади. Зокрема, вакансії є на три категорії посад: слідчі (40 місць), оперуповноважені (20 місць) та дільничні офіцери (60 місць). Про це під час брифінгу розповів начальник ГУ НП у Львівській області Валерій Середа, передає кореспондент Львівського порталу.

ГУ НП у Львівській області

«При розроблені умов конкурсу були враховані ряд недоліків, які були під час відбору у Патрульну поліції. Зараз поставлено вже більш жорсткі умови до кандидатів: повноцінна медкомісія, тестування, спецперевірка», – розповів начальник поліції Львівщини.

Вимоги до кандидатів: стандартні, передбачені Законом України «Про Національну поліцію».

Як зазначив Валерій Середа, всього є 7 етапів відбору. Це: реєстрація кандидата з поданням ним заявки на участь у конкурсі, тестування, медичне обстеження, перевірка рівня фізичної підготовки, психологічне тестування, співбесіда з поліцейською комісією та спеціальна перевірка.

«Після прийому передбачено проходження ними першочергової підготовки, яка триватиме 3 місяці. Якщо мова йде про слідчих, то обов’язковою вимогою до кандидатів на цю посаду є юридична освіта, тому більш тривалої спеціальної підготовки для них не буде», – додав В. Середа.

Майбутнім копам обіцяють доволі не погану зарплатню. Зокрема вже з перших місяців роботи слідчим платитимуть 9-10 тисяч гривень, оперуповноваженим – 8-9 тисяч, а дільничним офіцерам – 7-8 тисяч гривень.

Для заповнення анкети потрібно перейти за посиланням:

На вакантну посаду СЛІДЧОГО: Тут

На вакантну посаду ОПЕРУПОВНОВАЖЕНОГО: Тут

На вакантну посаду ДІЛЬНИЧНОГО ОФІЦЕРА;Тут

Прийом анкет триває з 16.01.2017 до 26.01.2017. Для економії Вашого часу та зручності, уникнення черг, Ви можете зареєструватися за телефоном 258 6915 або 258 6796 де Вам буде призначено час для попередньої бесіди. При собі необхідно мати зазначені вище документи та дві години вільного часу.

УВАГА! У разі порушення Ваших прав під час проведення конкурсного відбору на службу в поліцію, у тому числі , вимагання неправомірної вигоди, Ви можете звернутися за тел. 050 425 46 44 або за тел. 050 425 48 443 9.00 до 17.00, щодня окрім вихідних та святкових днів.

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